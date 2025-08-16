Рейтинг@Mail.ru
11:26 16.08.2025
В Италии оценили встречу Путина и Трампа на Аляске
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
еврокомиссия
встреча путина и трампа на аляске
РИМ, 16 авг - РИА Новости. Сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэл Вескови в беседе с РИА Новости назвал состоявшийся на Аляске саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа полезным для начала диалога по урегулированию конфликта на Украине. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Я считаю эту встречу чрезвычайно полезной. Встречаются два лидера, представляющие две из трех мировых держав. Мы не знаем, о чем, что говорили, но после многих лет молчания двух мировых держав эта встреча крайне полезна для поиска решения как конфликта на Украине, так и международных проблем. Я очень доволен встречей; думаю, это начало важного диалога, который, надеюсь, приведёт к скорейшему прекращению конфликта на Украине", - сказал Вескови. По словам политика, Евросоюз показал свою негибкость, а его руководство не понимает, что сегодня у него есть "обязанность и долг вести диалог". Вескови в связи с этим выразил разочарование тем, что и "исчезнувшие" председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас "не видят ситуации, требующей диалога" и остались "непреклонны в своих позициях". "Думаю, при Трампе боевые действия даже не начались бы. Я всегда считал, что если бы дипломатия сработала три с половиной года назад, их бы не было. …Мир не найти; мир обретётся, если каждый приложит немного усилий и сделает небольшой шаг назад, чтобы найти решение",- сказал член "Лиги", входящей в правящую в Италии коалицию.
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
РИМ, 16 авг - РИА Новости. Сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэл Вескови в беседе с РИА Новости назвал состоявшийся на Аляске саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа полезным для начала диалога по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Я считаю эту встречу чрезвычайно полезной. Встречаются два лидера, представляющие две из трех мировых держав. Мы не знаем, о чем, что говорили, но после многих лет молчания двух мировых держав эта встреча крайне полезна для поиска решения как конфликта на Украине, так и международных проблем. Я очень доволен встречей; думаю, это начало важного диалога, который, надеюсь, приведёт к скорейшему прекращению конфликта на Украине", - сказал Вескови.
По словам политика, Евросоюз показал свою негибкость, а его руководство не понимает, что сегодня у него есть "обязанность и долг вести диалог". Вескови в связи с этим выразил разочарование тем, что и "исчезнувшие" председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас "не видят ситуации, требующей диалога" и остались "непреклонны в своих позициях".
"Думаю, при Трампе боевые действия даже не начались бы. Я всегда считал, что если бы дипломатия сработала три с половиной года назад, их бы не было. …Мир не найти; мир обретётся, если каждый приложит немного усилий и сделает небольшой шаг назад, чтобы найти решение",- сказал член "Лиги", входящей в правящую в Италии коалицию.
В мире Россия США Аляска Дональд Трамп Владимир Путин Еврокомиссия Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
