Мир после саммита Путина и Трампа стал безопаснее, заявил Сийярто

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп заслуживают уважения за проведение саммита, потому что пока между странами идет диалог на высоком... РИА Новости, 16.08.2025

БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп заслуживают уважения за проведение саммита, потому что пока между странами идет диалог на высоком уровне, мир становится безопаснее, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мир становится безопаснее, пока существует диалог между США и Россией на высоком уровне, и за проведение этого саммита оба президента заслуживают уважения", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, на саммите еще раз было доказано, что конфликт на Украине может быть разрешен только за столом переговоров. "Мира можно достичь только через переговоры, диалог и поддержание дипломатических каналов открытыми. Мы, венгры, отстаиваем эту позицию уже три с половиной года, выступая против Брюсселя и провоенных европейских политиков", - отметил Сийярто. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач написал в соцсети Х, что Путин и Трамп "совершили давно назревший прорыв", и призвал "молиться, чтобы это стало началом дороги к миру". Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

