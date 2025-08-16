Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Секретная служба проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом
02:40 16.08.2025 (обновлено: 03:05 16.08.2025)
СМИ: Секретная служба проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом
СМИ: Секретная служба проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
СМИ: Секретная служба проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом
Сотрудники Секретной службы США в целях безопасности перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске проверили все...
в мире
сша
аляска
россия
владимир путин
дональд трамп
nbc
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США в целях безопасности перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске проверили все подготовленные для приглашенных лиц контейнеры с завтраком, сообщает телеканал NBC. "Проверка безопасности сегодня была намного более тщательной, чем обычно. Настолько тщательной, что, пока мы ждали в автобусах, чтобы войти, сотрудники Секретной службы открывали все контейнеры с подготовленным для участников завтраком, чтобы убедиться, что ничто не будет тайно пронесено на территорию перед встречей Трампа и Путина", - говорится в сообщении телеканала. Встреча лидеров России и США проходит на Аляске. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, nbc, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, NBC, Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ: Секретная служба проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом

NBC: Секретная служба США проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США в целях безопасности перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске проверили все подготовленные для приглашенных лиц контейнеры с завтраком, сообщает телеканал NBC.
"Проверка безопасности сегодня была намного более тщательной, чем обычно. Настолько тщательной, что, пока мы ждали в автобусах, чтобы войти, сотрудники Секретной службы открывали все контейнеры с подготовленным для участников завтраком, чтобы убедиться, что ничто не будет тайно пронесено на территорию перед встречей Трампа и Путина", - говорится в сообщении телеканала.
Встреча лидеров России и США проходит на Аляске. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп вспомнил историю о "вмешательстве России" в выборы в 2016 году
02:38
 
