https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035701673.html

СМИ: Секретная служба проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом

СМИ: Секретная служба проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025

СМИ: Секретная служба проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом

Сотрудники Секретной службы США в целях безопасности перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске проверили все... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:40:00+03:00

2025-08-16T02:40:00+03:00

2025-08-16T03:05:00+03:00

в мире

сша

аляска

россия

владимир путин

дональд трамп

nbc

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035659961_700:0:3464:1555_1920x0_80_0_0_1cf25ed086936bf188e5be62244b3e18.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США в целях безопасности перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске проверили все подготовленные для приглашенных лиц контейнеры с завтраком, сообщает телеканал NBC. "Проверка безопасности сегодня была намного более тщательной, чем обычно. Настолько тщательной, что, пока мы ждали в автобусах, чтобы войти, сотрудники Секретной службы открывали все контейнеры с подготовленным для участников завтраком, чтобы убедиться, что ничто не будет тайно пронесено на территорию перед встречей Трампа и Путина", - говорится в сообщении телеканала. Встреча лидеров России и США проходит на Аляске. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250816/tramp-2035700768.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, nbc, встреча путина и трампа на аляске