СМИ: Секретная служба проверяла ланч-боксы гостей встречи Путина с Трампом
2025-08-16T02:40:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США в целях безопасности перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске проверили все подготовленные для приглашенных лиц контейнеры с завтраком, сообщает телеканал NBC. "Проверка безопасности сегодня была намного более тщательной, чем обычно. Настолько тщательной, что, пока мы ждали в автобусах, чтобы войти, сотрудники Секретной службы открывали все контейнеры с подготовленным для участников завтраком, чтобы убедиться, что ничто не будет тайно пронесено на территорию перед встречей Трампа и Путина", - говорится в сообщении телеканала. Встреча лидеров России и США проходит на Аляске. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
