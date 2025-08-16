https://ria.ru/20250816/voronoe-2035770266.html

Минобороны показало кадры боев за Вороное в Днепропетровской области

Минобороны показало кадры боев за Вороное в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.08.2025

Минобороны показало кадры боев за Вороное в Днепропетровской области

Минобороны России показало кадры боёв за освобождение населённого пункта Вороное в Днепропетровской области. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России показало кадры боёв за освобождение населённого пункта Вороное в Днепропетровской области.Ранее ведомство сообщило, что населённый пункт был освобождён военнослужащими группировки войск "Восток".На опубликованных кадрах видно нанесение ударов и уничтожение украинских позиций в окрестностях села. Также показаны удары дронами по бронетехнике, в том числе западной и оснащённой комплексами дополнительной защиты.Кроме того, в видеоролик попали несколько погонь российских дронов за украинскими пикапами."При помощи артиллерии и ударной беспилотной авиации украинские формирования были выбиты из населенного пункта. Войдя в село, наши штурмовые группы провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также прилегающих лесополос", - рассказали в ведомстве.

