В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.08.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T22:14:00+03:00
2025-08-16T22:14:00+03:00
2025-08-16T22:15:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в Telegram-канале.
