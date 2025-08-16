https://ria.ru/20250816/voronezh-2035808685.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, на юге области уничтожен беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе в 17.01 мск и продлилась 33 минуты. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в Telegram-канале. Он отметил, что дежурными силами ПВО на юге области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

воронежская область

