В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, на юге области уничтожен беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, на юге области уничтожен беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе в 17.01 мск и продлилась 33 минуты. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в Telegram-канале. Он отметил, что дежурными силами ПВО на юге области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
