Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили несколько военных объектов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/voennye-2035762333.html
ВС России уничтожили несколько военных объектов ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили несколько военных объектов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.08.2025
ВС России уничтожили несколько военных объектов ВСУ в ДНР
Разведчики 7-й бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пикап ВСУ, два пункта управления БПЛА противника, а также пункт временной дислокации войск РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:32:00+03:00
2025-08-16T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Разведчики 7-й бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пикап ВСУ, два пункта управления БПЛА противника, а также пункт временной дислокации войск ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили в министерстве обороны России. "В ходе разведки ближнего тыла, разведчики-операторы БПЛА обнаружили движение вражеского пикапа снабжения вдоль линии боевого соприкосновения. Предприняв решение не поражать цель сразу, разведчики отследили весь маршрут движения, вскрыв таким образом целый ряд вражеских позиций. В конечном счете, попаданием ударного БПЛА сам пикап был уничтожен, а артиллеристы бригады успешно поразили два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации врага, обнаруженные разведчиками", - рассказало ведомство. В ведомстве добавили, что слаженная работа всех родов войск "Южной" группировки дает высокий результат, и способствует скорейшему продвижению передовых отрядов вглубь территории противника.
https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035760714.html
северск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили несколько военных объектов ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили пикап ВСУ и пункт управления БПЛА в районе Северска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Разведчики 7-й бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пикап ВСУ, два пункта управления БПЛА противника, а также пункт временной дислокации войск ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили в министерстве обороны России.
"В ходе разведки ближнего тыла, разведчики-операторы БПЛА обнаружили движение вражеского пикапа снабжения вдоль линии боевого соприкосновения. Предприняв решение не поражать цель сразу, разведчики отследили весь маршрут движения, вскрыв таким образом целый ряд вражеских позиций. В конечном счете, попаданием ударного БПЛА сам пикап был уничтожен, а артиллеристы бригады успешно поразили два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации врага, обнаруженные разведчиками", - рассказало ведомство.
В ведомстве добавили, что слаженная работа всех родов войск "Южной" группировки дает высокий результат, и способствует скорейшему продвижению передовых отрядов вглубь территории противника.
Уничтожение опорного пункта ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала