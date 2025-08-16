https://ria.ru/20250816/voennye-2035762333.html
ВС России уничтожили несколько военных объектов ВСУ в ДНР
Разведчики 7-й бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пикап ВСУ, два пункта управления БПЛА противника, а также пункт временной дислокации войск РИА Новости, 16.08.2025
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Разведчики 7-й бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пикап ВСУ, два пункта управления БПЛА противника, а также пункт временной дислокации войск ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили в министерстве обороны России. "В ходе разведки ближнего тыла, разведчики-операторы БПЛА обнаружили движение вражеского пикапа снабжения вдоль линии боевого соприкосновения. Предприняв решение не поражать цель сразу, разведчики отследили весь маршрут движения, вскрыв таким образом целый ряд вражеских позиций. В конечном счете, попаданием ударного БПЛА сам пикап был уничтожен, а артиллеристы бригады успешно поразили два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации врага, обнаруженные разведчиками", - рассказало ведомство. В ведомстве добавили, что слаженная работа всех родов войск "Южной" группировки дает высокий результат, и способствует скорейшему продвижению передовых отрядов вглубь территории противника.
