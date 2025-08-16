https://ria.ru/20250816/vasilevka-2035831000.html

Украинские войска обстреляли Васильевку Запорожской области

Украинские войска обстреляли Васильевку Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2025

Украинские войска обстреляли Васильевку Запорожской области

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T21:31:00+03:00

2025-08-16T21:31:00+03:00

2025-08-16T21:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

днепр (река)

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ подвергли массированному артиллерийскому обстрелу город Васильевка. В городе прозвучало полтора десятков взрывов", - сказал Рогов. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035809861.html

запорожская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины