Украинские войска обстреляли Васильевку Запорожской области
16.08.2025
Украинские войска обстреляли Васильевку Запорожской области
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной...
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ подвергли массированному артиллерийскому обстрелу город Васильевка. В городе прозвучало полтора десятков взрывов", - сказал Рогов. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
