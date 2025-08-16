https://ria.ru/20250816/uspekh-2035673552.html

Западные СМИ активно освещают саммит президентов России и США

16.08.2025

2025-08-16

встреча путина и трампа на аляске

аляска

владимир путин

дональд трамп

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные СМИ активно освещают саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Кроме того ведущие мировые издания публикуют на первых полосах кадры рукопожатия президентов, а также прибытия их самолетов на Аляску. В частности, за встречей активно следят американские газеты Washington Post и New York Times, британские Times, Telegraph и Guardian, немецкие издания Zeit и Handelsblatt, итальянская газета Corriere della Sera и испанское печатное издание Pais.По словам представителя МИД Марии Захаровой, СМИ, до этого писавшие об "изоляции России", впали в помешательство, переходящее в полное безумие, увидев красную дорожку для Путина в США. Российско-американский саммит начался в пятницу. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

аляска

2025

