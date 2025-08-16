Западные СМИ активно освещают саммит президентов России и США
- Sky News: "Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина продолжаются уже более полутора часов, и это может иметь значение. Ранее на этой неделе Трамп заявил журналистам, что через несколько минут узнает, действительно ли Путин заинтересован в достижении мира. Он также сказал, что "уйдет", если все пойдет не так".
- NBC: "Кажется, что теплое приветствие Путина Трампом резко контрастирует с вышедшей за рамки ссорой, которая произошла между ним и Зеленским в Белом доме в конце февраля".
- New York Times: "Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу".
- CNN: "Европейским лидерам будет трудно переварить прием российского президента Владимира Путина на Аляске с красной дорожкой".
- Bloomberg: "Переговоры между президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите на Аляске завершились после более чем двух с половиной часов, что стало их самой продолжительной личной встречей".
- Reuters: “Для Путина само проведение саммита — большая победа, которую он может представить в доказательство того, что многолетние попытки Запада изолировать Россию провалились”.
- País: "Саммит, привлекший к себе наибольшее внимание среди всех, проходивших за последнее время, уже закончился, и оба президента считают его успешным. В ходе совместной пресс-конференции Дональд Трамп назвал продлившуюся два с половиной часа встречу "крайне продуктивной".
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.
Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.
Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.
Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.
Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.
Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.
Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.
Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.
Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.
Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.
Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.
Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.
Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.
Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.
Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.
Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.
Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.
Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.
Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.
Главная страница американской газеты Washington Post
Главная страница американской газеты Washington Post
Главная страница американского телеканала CNN
Главная страница американского телеканала CNN
Главная страница британской газеты Times
Главная страница британской газеты Times
Главная страница немецкой газеты Die Zeit
Главная страница немецкой газеты Die Zeit
Главная страница немецкой газеты Handelsblatt
Главная страница немецкой газеты Handelsblatt
Главная страница газеты El País
Главная страница газеты El País
Главная страница итальянской газеты Corriere della Sera
Главная страница итальянской газеты Corriere della Sera
Главная страница итальянской газеты La Stampa
Главная страница итальянской газеты La Stampa
Главная страница американской газеты Washington Post
Главная страница американского телеканала CNN
Главная страница британской газеты Times
Главная страница немецкой газеты Die Zeit
Главная страница немецкой газеты Handelsblatt
Главная страница газеты El País
Главная страница итальянской газеты Corriere della Sera
Главная страница итальянской газеты La Stampa