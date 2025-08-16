Рейтинг@Mail.ru
Западные СМИ активно освещают саммит президентов России и США
00:46 16.08.2025 (обновлено: 07:50 16.08.2025)
Западные СМИ активно освещают саммит президентов России и США
в мире
встреча путина и трампа на аляске
аляска
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные СМИ активно освещают саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Кроме того ведущие мировые издания публикуют на первых полосах кадры рукопожатия президентов, а также прибытия их самолетов на Аляску. В частности, за встречей активно следят американские газеты Washington Post и New York Times, британские Times, Telegraph и Guardian, немецкие издания Zeit и Handelsblatt, итальянская газета Corriere della Sera и испанское печатное издание Pais.По словам представителя МИД Марии Захаровой, СМИ, до этого писавшие об "изоляции России", впали в помешательство, переходящее в полное безумие, увидев красную дорожку для Путина в США. Российско-американский саммит начался в пятницу. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
аляска
в мире, встреча путина и трампа на аляске, аляска, владимир путин, дональд трамп
В мире, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные СМИ активно освещают саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Sky News: "Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина продолжаются уже более полутора часов, и это может иметь значение. Ранее на этой неделе Трамп заявил журналистам, что через несколько минут узнает, действительно ли Путин заинтересован в достижении мира. Он также сказал, что "уйдет", если все пойдет не так".
  • NBC: "Кажется, что теплое приветствие Путина Трампом резко контрастирует с вышедшей за рамки ссорой, которая произошла между ним и Зеленским в Белом доме в конце февраля".
  • New York Times: "Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу".
  • CNN: "Европейским лидерам будет трудно переварить прием российского президента Владимира Путина на Аляске с красной дорожкой".
  • Bloomberg: "Переговоры между президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите на Аляске завершились после более чем двух с половиной часов, что стало их самой продолжительной личной встречей".
  • Reuters: “Для Путина само проведение саммита — большая победа, которую он может представить в доказательство того, что многолетние попытки Запада изолировать Россию провалились”.
  • País: "Саммит, привлекший к себе наибольшее внимание среди всех, проходивших за последнее время, уже закончился, и оба президента считают его успешным. В ходе совместной пресс-конференции Дональд Трамп назвал продлившуюся два с половиной часа встречу "крайне продуктивной".
Встреча президентов России и США на Аляске
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Кроме того ведущие мировые издания публикуют на первых полосах кадры рукопожатия президентов, а также прибытия их самолетов на Аляску. В частности, за встречей активно следят американские газеты Washington Post и New York Times, британские Times, Telegraph и Guardian, немецкие издания Zeit и Handelsblatt, итальянская газета Corriere della Sera и испанское печатное издание Pais.
По словам представителя МИД Марии Захаровой, СМИ, до этого писавшие об "изоляции России", впали в помешательство, переходящее в полное безумие, увидев красную дорожку для Путина в США.
Российско-американский саммит начался в пятницу. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
