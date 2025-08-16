Рейтинг@Mail.ru
Бедная Лиза: что на самом деле стоит за успехом звезды "Папиных дочек" - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/uspekh-2034854628.html
Бедная Лиза: что на самом деле стоит за успехом звезды "Папиных дочек"
Бедная Лиза: что на самом деле стоит за успехом звезды "Папиных дочек" - РИА Новости, 16.08.2025
Бедная Лиза: что на самом деле стоит за успехом звезды "Папиных дочек"
Она снималась в кино с четырех лет, а в десять стала звездой. Кто стоял за ее успехом и дергал в нужный момент за ниточки? Лиза Арзамасова: талантливый... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T10:00:00+03:00
2025-08-16T10:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006966699_0:100:3019:1798_1920x0_80_0_0_c70ff0730018cf1617293b776e9c3f71.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Она снималась в кино с четырех лет, а в десять стала звездой. Кто стоял за ее успехом и дергал в нужный момент за ниточки? Лиза Арзамасова: талантливый вундеркинд или жертва родительского честолюбия?От "Папиной дочки" до успешной актрисы и счастливой материЛиза Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в Москве. Первые месяцы жизни она провела с родителями на Васильевской улице, затем семья перебралась в центр столицы — на Покровку.Уже в четыре года Лиза начала сниматься в кино, а ее мать, Юлия Арзамасова, активно "рекламировала" дочь в актерской среде. Фото и резюме девочки висели на специализированных сайтах, что без труда позволяло проходить кастинги. Уже в 2004 году за эту роль Лиза получила приз зрительских симпатий за роль в мюзикле "Энни". Годом позже Арзамасова дебютировала в "Новой Опере", исполнив партию юной княжны Анастасии Романовой. А вскоре появилась на подмостках МХТ им. Чехова в спектакле "Человек-подушка".Прорыв: "Папины дочки" и ДжульеттаПо-настоящему же знаменитой Арзамасова проснулась после роли Галины Сергеевны — юной девочки-вундеркинда в сериале "Папины дочки". Ее персонаж стал одним из самых запоминающихся в проекте.В 2012-м Лиза поступила в Институт телевидения и радиовещания, который окончила с красным дипломом. Параллельно с учебой успешно работала в дубляже: озвучила Мериду в мультфильме "Храбрая сердцем", Джульетту в киноверсии "Ромео и Джульетты", подарила голос Сильвер в "Angry Birds 2 в кино".В декабре 2020-го Арзамасова вышла замуж за фигуриста и тренера Илью Авербуха. Сейчас пара воспитывает двоих детей. Мать против мужа: как Лиза Арзамасова разорвала пуповину с семьей ради Авербуха"Ты выбрала его вместо нас" — эти слова Арзамасовой-матери стали приговором для их некогда идеальных отношений. Актриса, которая в детстве не отходила от мамы ни на шаг, теперь пропускает ее юбилеи, не звонит неделями и живет в параллельной реальности — между театром и домом. Арзамасова-старшая, в одиночку поднявшая двух дочерей, больше не узнает свою Лизу. "Раньше мы были как сестры. Теперь она даже не приехала на выпускной младшей дочери", — срывается на слезы женщина в редких интервью.Все началось с "Папиных дочек", продолжилось голливудскими кастингами и окончательно рухнуло в декабре 2020-го, когда Лиза вышла замуж. Мать надеялась, что материнство вернет дочь в семью. Но, появились внуки, а пропасть между детьми и отцами только росла.С ранних лет Лиза Арзамасова жила в системе, где все решения принимала мама. Та превратила дочь в "проект". Даже в интервью юная актриса не отпускала руку матери, ловила каждое ее слово. Брак с Авербухом вполне мог стать заменой материнской фигуры.Авербух vs. мать: битва за ЛизуИх отношения — готовый сценарий для психологической драмы. 17-летняя Лиза знакомится с 38-летним Ильей на -ледовом шоу. Он — продюсер, она — юная актриса без опыта в фигурном катании.Десять лет намеков, проектов и тайных встреч — пока в 2020-м они не сыграли странную свадьбу: серое платье, никакой фаты, декабрьский холод и шепотки о "беременности"."Он купил ее"? В сети до сих пор спорят: почему мать, так яро контролирующая дочь, сдалась, узнав, что та выходит замуж. Одна из версий: порадовал доход будущего зятя — два миллиона долларов в год."Лиза искала отца", — шепчут знакомые. Ее собственный папа ушел, когда ей было всего восемь. Авербух же сумел дать чувство безопасности, да и карьеру — все, чего не могла предложить мать.В соцсетях Арзамасовой — идеальная картинка: муж, дети, цветы от поклонников. Ни слова о матери.Но так ли все просто? Кто на самом деле жертва? Мать, которая сделала из дочери проект, а теперь не может смириться с ее свободой? Лиза, разрывающаяся между "долгом" и новой жизнью? Или Авербух, ставший камнем преткновения в этой войне? Финал еще не написан. Но одно ясно: история "папиной дочки" давно переросла в историю "маминой трагедии".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006966699_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_876f695412459a2262f5f4b667f3c9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Бедная Лиза: что на самом деле стоит за успехом звезды "Папиных дочек"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Лиза Арзамасова на премии "VOICE. Главные лица" в Театре имени Пушкина в Москве.
Актриса Лиза Арзамасова на премии VOICE. Главные лица в Театре имени Пушкина в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Лиза Арзамасова на премии "VOICE. Главные лица" в Театре имени Пушкина в Москве.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Она снималась в кино с четырех лет, а в десять стала звездой. Кто стоял за ее успехом и дергал в нужный момент за ниточки? Лиза Арзамасова: талантливый вундеркинд или жертва родительского честолюбия?

От "Папиной дочки" до успешной актрисы и счастливой матери

Лиза Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в Москве. Первые месяцы жизни она провела с родителями на Васильевской улице, затем семья перебралась в центр столицы — на Покровку.
© Телеканал СТС (2007)Кадр из сериала "Папины дочки"
Кадр из сериала Папины дочки - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Телеканал СТС (2007)
Кадр из сериала "Папины дочки"
Уже в четыре года Лиза начала сниматься в кино, а ее мать, Юлия Арзамасова, активно "рекламировала" дочь в актерской среде. Фото и резюме девочки висели на специализированных сайтах, что без труда позволяло проходить кастинги. Уже в 2004 году за эту роль Лиза получила приз зрительских симпатий за роль в мюзикле "Энни".
Годом позже Арзамасова дебютировала в "Новой Опере", исполнив партию юной княжны Анастасии Романовой. А вскоре появилась на подмостках МХТ им. Чехова в спектакле "Человек-подушка".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРепетиция мюзикла "Звуки Музыки" режиссера Евгения Писарева в театре МДМ
Репетиция мюзикла Звуки Музыки режиссера Евгения Писарева в театре МДМ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Репетиция мюзикла "Звуки Музыки" режиссера Евгения Писарева в театре МДМ

Прорыв: "Папины дочки" и Джульетта

По-настоящему же знаменитой Арзамасова проснулась после роли Галины Сергеевны — юной девочки-вундеркинда в сериале "Папины дочки". Ее персонаж стал одним из самых запоминающихся в проекте.
В 2012-м Лиза поступила в Институт телевидения и радиовещания, который окончила с красным дипломом. Параллельно с учебой успешно работала в дубляже: озвучила Мериду в мультфильме "Храбрая сердцем", Джульетту в киноверсии "Ромео и Джульетты", подарила голос Сильвер в "Angry Birds 2 в кино".
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Родион Газманов и актриса Лиза Арзамасова на церемонии вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" в Москве
Певец Родион Газманов и актриса Лиза Арзамасова на церемонии вручения национальной телевизионной премии Дай Пять! в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Певец Родион Газманов и актриса Лиза Арзамасова на церемонии вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" в Москве
В декабре 2020-го Арзамасова вышла замуж за фигуриста и тренера Илью Авербуха. Сейчас пара воспитывает двоих детей.

Мать против мужа: как Лиза Арзамасова разорвала пуповину с семьей ради Авербуха

"Ты выбрала его вместо нас" — эти слова Арзамасовой-матери стали приговором для их некогда идеальных отношений. Актриса, которая в детстве не отходила от мамы ни на шаг, теперь пропускает ее юбилеи, не звонит неделями и живет в параллельной реальности — между театром и домом.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктриса Лиза Арзамасова и фигурист и тренер Илья Авербух на премьере документального фильма режиссеров Андрея Фурманчука и Руслана Трещева "Медведева VS Медведева" в "Каро 11 Октябрь"
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист и тренер Илья Авербух на премьере документального фильма режиссеров Андрея Фурманчука и Руслана Трещева Медведева VS Медведева в Каро 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист и тренер Илья Авербух на премьере документального фильма режиссеров Андрея Фурманчука и Руслана Трещева "Медведева VS Медведева" в "Каро 11 Октябрь"
Арзамасова-старшая, в одиночку поднявшая двух дочерей, больше не узнает свою Лизу. "Раньше мы были как сестры. Теперь она даже не приехала на выпускной младшей дочери", — срывается на слезы женщина в редких интервью.
Все началось с "Папиных дочек", продолжилось голливудскими кастингами и окончательно рухнуло в декабре 2020-го, когда Лиза вышла замуж. Мать надеялась, что материнство вернет дочь в семью. Но, появились внуки, а пропасть между детьми и отцами только росла.
С ранних лет Лиза Арзамасова жила в системе, где все решения принимала мама. Та превратила дочь в "проект". Даже в интервью юная актриса не отпускала руку матери, ловила каждое ее слово. Брак с Авербухом вполне мог стать заменой материнской фигуры.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗакрытие 34-го ММКФ
Закрытие 34-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Закрытие 34-го ММКФ

Авербух vs. мать: битва за Лизу

Их отношения — готовый сценарий для психологической драмы. 17-летняя Лиза знакомится с 38-летним Ильей на -ледовом шоу. Он — продюсер, она — юная актриса без опыта в фигурном катании.
Десять лет намеков, проектов и тайных встреч — пока в 2020-м они не сыграли странную свадьбу: серое платье, никакой фаты, декабрьский холод и шепотки о "беременности".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Илья Авербух
"Он купил ее"? В сети до сих пор спорят: почему мать, так яро контролирующая дочь, сдалась, узнав, что та выходит замуж. Одна из версий: порадовал доход будущего зятя — два миллиона долларов в год.
"Лиза искала отца", — шепчут знакомые. Ее собственный папа ушел, когда ей было всего восемь. Авербух же сумел дать чувство безопасности, да и карьеру — все, чего не могла предложить мать.
В соцсетях Арзамасовой — идеальная картинка: муж, дети, цветы от поклонников. Ни слова о матери.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкСъемка новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка"
Съемка новогоднего телевизионного мюзикла Красная Шапочка - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Съемка новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка"
Но так ли все просто? Кто на самом деле жертва? Мать, которая сделала из дочери проект, а теперь не может смириться с ее свободой? Лиза, разрывающаяся между "долгом" и новой жизнью? Или Авербух, ставший камнем преткновения в этой войне? Финал еще не написан. Но одно ясно: история "папиной дочки" давно переросла в историю "маминой трагедии".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала