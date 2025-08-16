Бедная Лиза: что на самом деле стоит за успехом звезды "Папиных дочек"
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Она снималась в кино с четырех лет, а в десять стала звездой. Кто стоял за ее успехом и дергал в нужный момент за ниточки? Лиза Арзамасова: талантливый вундеркинд или жертва родительского честолюбия?
От "Папиной дочки" до успешной актрисы и счастливой матери
Лиза Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в Москве. Первые месяцы жизни она провела с родителями на Васильевской улице, затем семья перебралась в центр столицы — на Покровку.
Кадр из сериала "Папины дочки"
Уже в четыре года Лиза начала сниматься в кино, а ее мать, Юлия Арзамасова, активно "рекламировала" дочь в актерской среде. Фото и резюме девочки висели на специализированных сайтах, что без труда позволяло проходить кастинги. Уже в 2004 году за эту роль Лиза получила приз зрительских симпатий за роль в мюзикле "Энни".
Годом позже Арзамасова дебютировала в "Новой Опере", исполнив партию юной княжны Анастасии Романовой. А вскоре появилась на подмостках МХТ им. Чехова в спектакле "Человек-подушка".
Репетиция мюзикла "Звуки Музыки" режиссера Евгения Писарева в театре МДМ
Прорыв: "Папины дочки" и Джульетта
По-настоящему же знаменитой Арзамасова проснулась после роли Галины Сергеевны — юной девочки-вундеркинда в сериале "Папины дочки". Ее персонаж стал одним из самых запоминающихся в проекте.
В 2012-м Лиза поступила в Институт телевидения и радиовещания, который окончила с красным дипломом. Параллельно с учебой успешно работала в дубляже: озвучила Мериду в мультфильме "Храбрая сердцем", Джульетту в киноверсии "Ромео и Джульетты", подарила голос Сильвер в "Angry Birds 2 в кино".
Певец Родион Газманов и актриса Лиза Арзамасова на церемонии вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" в Москве
В декабре 2020-го Арзамасова вышла замуж за фигуриста и тренера Илью Авербуха. Сейчас пара воспитывает двоих детей.
Мать против мужа: как Лиза Арзамасова разорвала пуповину с семьей ради Авербуха
"Ты выбрала его вместо нас" — эти слова Арзамасовой-матери стали приговором для их некогда идеальных отношений. Актриса, которая в детстве не отходила от мамы ни на шаг, теперь пропускает ее юбилеи, не звонит неделями и живет в параллельной реальности — между театром и домом.
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист и тренер Илья Авербух на премьере документального фильма режиссеров Андрея Фурманчука и Руслана Трещева "Медведева VS Медведева" в "Каро 11 Октябрь"
Арзамасова-старшая, в одиночку поднявшая двух дочерей, больше не узнает свою Лизу. "Раньше мы были как сестры. Теперь она даже не приехала на выпускной младшей дочери", — срывается на слезы женщина в редких интервью.
Все началось с "Папиных дочек", продолжилось голливудскими кастингами и окончательно рухнуло в декабре 2020-го, когда Лиза вышла замуж. Мать надеялась, что материнство вернет дочь в семью. Но, появились внуки, а пропасть между детьми и отцами только росла.
С ранних лет Лиза Арзамасова жила в системе, где все решения принимала мама. Та превратила дочь в "проект". Даже в интервью юная актриса не отпускала руку матери, ловила каждое ее слово. Брак с Авербухом вполне мог стать заменой материнской фигуры.
Авербух vs. мать: битва за Лизу
Их отношения — готовый сценарий для психологической драмы. 17-летняя Лиза знакомится с 38-летним Ильей на -ледовом шоу. Он — продюсер, она — юная актриса без опыта в фигурном катании.
Десять лет намеков, проектов и тайных встреч — пока в 2020-м они не сыграли странную свадьбу: серое платье, никакой фаты, декабрьский холод и шепотки о "беременности".
"Он купил ее"? В сети до сих пор спорят: почему мать, так яро контролирующая дочь, сдалась, узнав, что та выходит замуж. Одна из версий: порадовал доход будущего зятя — два миллиона долларов в год.
"Лиза искала отца", — шепчут знакомые. Ее собственный папа ушел, когда ей было всего восемь. Авербух же сумел дать чувство безопасности, да и карьеру — все, чего не могла предложить мать.
В соцсетях Арзамасовой — идеальная картинка: муж, дети, цветы от поклонников. Ни слова о матери.
Съемка новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка"
Но так ли все просто? Кто на самом деле жертва? Мать, которая сделала из дочери проект, а теперь не может смириться с ее свободой? Лиза, разрывающаяся между "долгом" и новой жизнью? Или Авербух, ставший камнем преткновения в этой войне? Финал еще не написан. Но одно ясно: история "папиной дочки" давно переросла в историю "маминой трагедии".