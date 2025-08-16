https://ria.ru/20250816/ukraina-2035790958.html

В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата и полицейского

Мужчина в Харькове напал с ножом на трех сотрудников военкомата и полицейского во время проверки документов, сообщил офис генерального прокурора Украины. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T15:41:00+03:00

2025-08-16T15:41:00+03:00

2025-08-16T15:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мужчина в Харькове напал с ножом на трех сотрудников военкомата и полицейского во время проверки документов, сообщил офис генерального прокурора Украины. "Помещен под стражу мужчина, который в Харькове напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК (военкомата - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. Как уточняет ведомство, инцидент произошел во время оповещения и проверки документов военнообязанных. Трое сотрудников военкомата в сопровождении полицейского подошли к мужчине для проверки документов, после чего он сразу же набросился на них с ножом. О предшествовавшем нападению конфликте не сообщается. В результате нападения все четверо представителей силовых структур получили ножевые ранения: удары трем из них были нанесены в область головы, одному - в область торса. Пострадавшие госпитализированы. Нападавшему не удалось скрыться, ему предъявлены обвинения по статье о покушении на убийство лиц при исполнении служебных обязанностей. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

украина

харьков

2025

