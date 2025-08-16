Рейтинг@Mail.ru
В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата и полицейского - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 16.08.2025 (обновлено: 15:42 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035790958.html
В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата и полицейского
В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата и полицейского - РИА Новости, 16.08.2025
В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата и полицейского
Мужчина в Харькове напал с ножом на трех сотрудников военкомата и полицейского во время проверки документов, сообщил офис генерального прокурора Украины. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T15:41:00+03:00
2025-08-16T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мужчина в Харькове напал с ножом на трех сотрудников военкомата и полицейского во время проверки документов, сообщил офис генерального прокурора Украины. "Помещен под стражу мужчина, который в Харькове напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК (военкомата - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. Как уточняет ведомство, инцидент произошел во время оповещения и проверки документов военнообязанных. Трое сотрудников военкомата в сопровождении полицейского подошли к мужчине для проверки документов, после чего он сразу же набросился на них с ножом. О предшествовавшем нападению конфликте не сообщается. В результате нападения все четверо представителей силовых структур получили ножевые ранения: удары трем из них были нанесены в область головы, одному - в область торса. Пострадавшие госпитализированы. Нападавшему не удалось скрыться, ему предъявлены обвинения по статье о покушении на убийство лиц при исполнении служебных обязанностей. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250812/ukraina-2034876921.html
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033779917.html
https://ria.ru/20250731/kharkov-2032541641.html
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата и полицейского

В Харькове мужчина напал с ножом на трёх сотрудников военкомата и полицейского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мужчина в Харькове напал с ножом на трех сотрудников военкомата и полицейского во время проверки документов, сообщил офис генерального прокурора Украины.
"Помещен под стражу мужчина, который в Харькове напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК (военкомата - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Украине сотрудники ТЦК похитили двух священников
12 августа, 18:52
Как уточняет ведомство, инцидент произошел во время оповещения и проверки документов военнообязанных. Трое сотрудников военкомата в сопровождении полицейского подошли к мужчине для проверки документов, после чего он сразу же набросился на них с ножом. О предшествовавшем нападению конфликте не сообщается.
В результате нападения все четверо представителей силовых структур получили ножевые ранения: удары трем из них были нанесены в область головы, одному - в область торса. Пострадавшие госпитализированы.
Нападавшему не удалось скрыться, ему предъявлены обвинения по статье о покушении на убийство лиц при исполнении служебных обязанностей.
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
На Украине призвали убрать сотрудников военкоматов с улиц
6 августа, 17:50
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Велосипед - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Харькове сотрудники военкомата сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать
31 июля, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала