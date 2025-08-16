Рейтинг@Mail.ru
Европейцы не имеют никакой стратегии по вопросу Украины, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
14:59 16.08.2025
Европейцы не имеют никакой стратегии по вопросу Украины, считает эксперт
Европейцы не имеют никакой стратегии по вопросу Украины, считает эксперт
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Европейские союзники Киева не имеют никакой стратегии в отношении окончания конфликта на Украине, что демонстрируется тем, что ранее они требовали вещей, которые в реальности никогда не будут реализованы, заявил изданию New York Times эксперт из вашингтонского института госуправления Куинси Ататоль Ливен. "Я не вижу, чтобы у европейцев вообще была какая-либо стратегия. До этого года, когда Трамп начал этот запутанный мирный процесс, они требовали вещей, которые никогда не будут реализованы, например, полного вывода российских войск со всех украинских территорий", - заявил Ливен. Издание подчеркивает, что встреча на Аляске обнажила фундаментальную проблему отсутствия у европейцев такой стратегии. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Европейские союзники Киева не имеют никакой стратегии в отношении окончания конфликта на Украине, что демонстрируется тем, что ранее они требовали вещей, которые в реальности никогда не будут реализованы, заявил изданию New York Times эксперт из вашингтонского института госуправления Куинси Ататоль Ливен.
"Я не вижу, чтобы у европейцев вообще была какая-либо стратегия. До этого года, когда Трамп начал этот запутанный мирный процесс, они требовали вещей, которые никогда не будут реализованы, например, полного вывода российских войск со всех украинских территорий", - заявил Ливен.
Издание подчеркивает, что встреча на Аляске обнажила фундаментальную проблему отсутствия у европейцев такой стратегии.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
