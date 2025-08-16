Рейтинг@Mail.ru
В Европе призвали Россию не блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО
16.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 16.08.2025
В Европе призвали Россию не блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что Россия не должна блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии. "Не должно быть никаких ограничений для вооружённых сил Украины или её сотрудничества с третьими странами. Россия не может обладать правом вето в отношении пути Украины в ЕС и НАТО", - отметили авторы заявления. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, нато, евросоюз, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что Россия не должна блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии.
"Не должно быть никаких ограничений для вооружённых сил Украины или её сотрудничества с третьими странами. Россия не может обладать правом вето в отношении пути Украины в ЕС и НАТО", - отметили авторы заявления.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
