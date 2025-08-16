https://ria.ru/20250816/ukraina-2035779531.html

В Европе призвали Россию не блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО

В Европе призвали Россию не блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости, 16.08.2025

В Европе призвали Россию не блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Европейские лидеры считают, что Россия не должна блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии,... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T14:00:00+03:00

2025-08-16T14:00:00+03:00

2025-08-16T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

франция

владимир путин

сергей лавров

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что Россия не должна блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии. "Не должно быть никаких ограничений для вооружённых сил Украины или её сотрудничества с третьими странами. Россия не может обладать правом вето в отношении пути Украины в ЕС и НАТО", - отметили авторы заявления. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, франция, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, нато, евросоюз, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске