В Госдуме предположили, когда Трамп может приехать в Россию - РИА Новости, 16.08.2025
12:08 16.08.2025
В Госдуме предположили, когда Трамп может приехать в Россию
В Госдуме предположили, когда Трамп может приехать в Россию
В Госдуме предположили, когда Трамп может приехать в Россию
Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию велика, он может прилететь с визитом на Камчатку или в Владивосток и встреча может состояться в...
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию велика, он может прилететь с визитом на Камчатку или в Владивосток и встреча может состояться в ближайшее время, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров Трамп назвал интересным предложение Путина провести следующую встречу в Москве. "Я думаю, что большая вероятность (приезда Трампа в РФ - ред.). Прилетит там, на Камчатку. Было бы интересно даже. Или во Владивосток", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Депутат отметил, что "в любом случае это хороший сигнал". По мнению Аксакова, и то, что встреча состоялась, и красная дорожка, и аплодисменты Трампа - все это говорит о том, что он уважает президента России и "даже где-то с симпатией относится к нему". "И думаю, что даже в короткие сроки может какая-то встреча состояться. В России уже. Это очень важно. Это тоже хороший сигнал. Интенсивное взаимодействие все равно дает результат. То, что лично общаются, тоже такой сигнал. Я думаю, что это в любом случае большой шаг к тому, чтобы мир поменялся. Потому что Трамп пригласил Путина. Они лично встретились", - отметил Аксаков. Это поворотный этап в мировой геополитике, считает он. "Здорово, что Трамп готов. Несмотря на давление, которое оказывается, внутри и извне, он действует, исходя из своего понимания и необходимости к действию, которое он обещает, на которое готов влиять. Понимает свою личную ответственность, историческую миссию. В любом случае, это историческое явление. И в любом случае, я думаю, что встреча состоится довольно быстро между Путиным и Трампом в России", - подытожил Аксаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию велика, он может прилететь с визитом на Камчатку или в Владивосток и встреча может состояться в ближайшее время, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров Трамп назвал интересным предложение Путина провести следующую встречу в Москве.
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
"Я думаю, что большая вероятность (приезда Трампа в РФ - ред.). Прилетит там, на Камчатку. Было бы интересно даже. Или во Владивосток", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Депутат отметил, что "в любом случае это хороший сигнал". По мнению Аксакова, и то, что встреча состоялась, и красная дорожка, и аплодисменты Трампа - все это говорит о том, что он уважает президента России и "даже где-то с симпатией относится к нему".
"И думаю, что даже в короткие сроки может какая-то встреча состояться. В России уже. Это очень важно. Это тоже хороший сигнал. Интенсивное взаимодействие все равно дает результат. То, что лично общаются, тоже такой сигнал. Я думаю, что это в любом случае большой шаг к тому, чтобы мир поменялся. Потому что Трамп пригласил Путина. Они лично встретились", - отметил Аксаков.
Это поворотный этап в мировой геополитике, считает он.
"Здорово, что Трамп готов. Несмотря на давление, которое оказывается, внутри и извне, он действует, исходя из своего понимания и необходимости к действию, которое он обещает, на которое готов влиять. Понимает свою личную ответственность, историческую миссию. В любом случае, это историческое явление. И в любом случае, я думаю, что встреча состоится довольно быстро между Путиным и Трампом в России", - подытожил Аксаков.
