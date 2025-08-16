https://ria.ru/20250816/trump-2035764640.html
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Владимира Зеленского в Овальном кабинете в понедельник. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:54:00+03:00
2025-08-16T11:54:00+03:00
2025-08-16T12:13:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Владимира Зеленского в Овальном кабинете в понедельник."Зеленский прибудет в округ Колумбия, в Овальный кабинет, в понедельник днём. Если всё получится, мы запланируем встречу с президентом (Владимиром) Путиным", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Украина
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме
Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне 18 августа