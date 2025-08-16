https://ria.ru/20250816/trump-2035764640.html

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Владимира Зеленского в Овальном кабинете в понедельник. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Владимира Зеленского в Овальном кабинете в понедельник."Зеленский прибудет в округ Колумбия, в Овальный кабинет, в понедельник днём. Если всё получится, мы запланируем встречу с президентом (Владимиром) Путиным", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

