Рейтинг@Mail.ru
Reuters сообщило о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 16.08.2025 (обновлено: 09:39 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/trump-2035749537.html
Reuters сообщило о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО
Reuters сообщило о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО - РИА Новости, 16.08.2025
Reuters сообщило о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T09:32:00+03:00
2025-08-16T09:39:00+03:00
в мире
нато
встреча путина и трампа на аляске
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом."Белый дом сообщил, что Трамп разговаривает по телефону с лидерами НАТО после продолжительного разговора с Зеленским", - говорится в публикации.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_03d2e456343aed2d9adf648219bfa013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, встреча путина и трампа на аляске, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Reuters сообщило о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО

Reuters: Трамп говорит с лидерами НАТО после продолжительного звонка с Зеленским

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.
"Белый дом сообщил, что Трамп разговаривает по телефону с лидерами НАТО после продолжительного разговора с Зеленским", - говорится в публикации.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
 
В миреНАТОВстреча Путина и Трампа на АляскеСШААляскаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала