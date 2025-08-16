https://ria.ru/20250816/trump-2035749537.html

Reuters сообщило о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО

Reuters сообщило о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО - РИА Новости, 16.08.2025

Reuters сообщило о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО

Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом."Белый дом сообщил, что Трамп разговаривает по телефону с лидерами НАТО после продолжительного разговора с Зеленским", - говорится в публикации.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут.

