Reuters сообщило о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом."Белый дом сообщил, что Трамп разговаривает по телефону с лидерами НАТО после продолжительного разговора с Зеленским", - говорится в публикации.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут.
