Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 16.08.2025 (обновлено: 19:25 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/tramp-2035818531.html
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости, 16.08.2025
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
Созвон президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным был более напряженным, чем... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T19:18:00+03:00
2025-08-16T19:25:00+03:00
сша
россия
европа
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Созвон президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным был более напряженным, чем разговор ранее на этой неделе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите... был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе", - говорится в публикации. В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия-США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. В пятницу на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/trump-2035806228.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске, в мире
США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

WP: разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС после саммита был напряженным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Созвон президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным был более напряженным, чем разговор ранее на этой неделе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
"Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите... был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе", - говорится в публикации.
В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия-США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.
В пятницу на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира
Вчера, 17:32
 
СШАРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на АляскеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала