СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости, 16.08.2025

СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Созвон президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным был более напряженным, чем... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Созвон президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным был более напряженным, чем разговор ранее на этой неделе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите... был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе", - говорится в публикации. В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия-США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. В пятницу на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

