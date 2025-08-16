Рейтинг@Mail.ru
04:31 16.08.2025 (обновлено: 07:32 16.08.2025)
Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие две-три недели."Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров РФ.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие две-три недели.
"Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров РФ.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
