https://ria.ru/20250816/tramp-2035725159.html
Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:31:00+03:00
2025-08-16T04:31:00+03:00
2025-08-16T07:32:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие две-три недели."Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров РФ.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035694001.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_523:0:3254:2048_1920x0_80_0_0_09f284b41b3b86c64c9e5225b5b3d55b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Санкции, Санкции в отношении России
Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против РФ