Трамп рассказал, с чем должен согласиться Зеленский - РИА Новости, 16.08.2025
04:29 16.08.2025 (обновлено: 04:34 16.08.2025)
Трамп рассказал, с чем должен согласиться Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией, заявил Трамп в интервью телеканала Fox News. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ, (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией, заявил Трамп в интервью телеканала Fox News."Вы знаете, это все еще не решенный вопрос, и Украина должна согласиться (заключать сделку - ред.). Я имею в виду, вы знаете, президент Зеленский должен согласиться, это ужасная война, в которой он много теряет", - сказал Трамп.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа . Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ, (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией, заявил Трамп в интервью телеканала Fox News.
"Вы знаете, это все еще не решенный вопрос, и Украина должна согласиться (заключать сделку - ред.). Я имею в виду, вы знаете, президент Зеленский должен согласиться, это ужасная война, в которой он много теряет", - сказал Трамп.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа . Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
 
