Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным

Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным удалось достичь большого прогресса. РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным удалось достичь большого прогресса. "Мы достигли большого прогресса", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

