Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
04:21 16.08.2025
Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным удалось достичь большого прогресса. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным удалось достичь большого прогресса. "Мы достигли большого прогресса", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
в мире, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным удалось достичь большого прогресса.
"Мы достигли большого прогресса", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина
