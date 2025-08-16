https://ria.ru/20250816/tramp-2035723867.html
Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным
Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным
Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным удалось достичь большого прогресса.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным удалось достичь большого прогресса. "Мы достигли большого прогресса", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным
Трамп заявил, что по итогам встречи с Путиным удалось достичь большого прогресса