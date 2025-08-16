https://ria.ru/20250816/tramp-2035723404.html
Трамп сделал заявление о встрече Путина и Зеленского
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он примет участие во встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, об эттом он заявил в интервью телеканалу Fox News."Я буду там", — сказал глава Белого дома.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
