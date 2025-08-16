https://ria.ru/20250816/tramp-2035723404.html

Трамп сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Трамп сделал заявление о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что он примет участие во встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, об эттом он заявил в интервью... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T04:19:00+03:00

2025-08-16T04:19:00+03:00

2025-08-16T04:54:00+03:00

в мире

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он примет участие во встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, об эттом он заявил в интервью телеканалу Fox News."Я буду там", — сказал глава Белого дома.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский