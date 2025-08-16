https://ria.ru/20250816/tramp-2035722741.html

Трамп отказался говорить о его разногласиях с Путиным

Трамп отказался говорить о его разногласиях с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп отказался говорить о его разногласиях с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отказался говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после его встречи с Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T04:17:00+03:00

2025-08-16T04:17:00+03:00

2025-08-16T04:26:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

сергей лавров

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отказался говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после его встречи с Владимиром Путиным.Трамп по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным ранее заявил, что ему удалось с ним согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей."Нет, я бы не хотел. Я предполагаю, что кто-то собирается обнародовать это. Они собираются это выяснить. Но нет, я не хочу этого делать. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это (сделку - ред.) сделать", - ответил он на вопрос, в чем заключаются точки согласия и разногласия.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске