Трамп назвал вероятность заключения мира на Украине высокой
Трамп назвал вероятность заключения мира на Украине высокой - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп назвал вероятность заключения мира на Украине высокой
16.08.2025
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным Трамп заявил, что есть "довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию на Украине."У нас есть довольно высокий шанс сделать это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя вероятность заключения сделки по урегулированию конфликта.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
