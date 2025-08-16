https://ria.ru/20250816/tramp-2035721904.html

Трамп назвал вероятность заключения мира на Украине высокой

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным Трамп заявил, что есть "довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию на Украине."У нас есть довольно высокий шанс сделать это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя вероятность заключения сделки по урегулированию конфликта.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

