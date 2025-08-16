https://ria.ru/20250816/tramp-2035721165.html

Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение, как для президента России Владимира Путина, так и для Владимира Зеленского, заявил президент США Дональд Трамп."Зеленский должен согласиться, что это ужасная война… Окончание конфликта будет важным достижением для них (Путина и Зеленского - ред.), забудьте про меня, для них", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

