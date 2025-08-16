Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 16.08.2025 (обновлено: 04:16 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/tramp-2035721165.html
Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина
Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина
Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение, как для президента России Владимира Путина, так и для Владимира Зеленского, заявил президент... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:09:00+03:00
2025-08-16T04:16:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035720856_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_6cf6d77f0ab6aa8c79b1171996b10aa5.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение, как для президента России Владимира Путина, так и для Владимира Зеленского, заявил президент США Дональд Трамп."Зеленский должен согласиться, что это ужасная война… Окончание конфликта будет важным достижением для них (Путина и Зеленского - ред.), забудьте про меня, для них", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/tramp-2035719783.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035720856_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3466a24bd74134b3872c03235f3d1129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина

Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина и Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение, как для президента России Владимира Путина, так и для Владимира Зеленского, заявил президент США Дональд Трамп.
"Зеленский должен согласиться, что это ужасная война… Окончание конфликта будет важным достижением для них (Путина и Зеленского - ред.), забудьте про меня, для них", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным
04:03
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала