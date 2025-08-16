Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 16.08.2025 (обновлено: 04:11 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/tramp-2035719783.html
Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным
Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения политиков всегда были РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:03:00+03:00
2025-08-16T04:11:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
в мире
сша
аляска
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711930_0:471:2048:1623_1920x0_80_0_0_d54154cede8218056f3b39376f2929e7.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения политиков всегда были прекрасными."У меня всегда были прекрасные отношения с президентом Путиным, и мы могли вместе добиться многого", - сказал он.Трамп также повторно выразил уверенность в том, что переговоры с российским лидером прошли "очень хорошо".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/tramp-2035721165.html
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711930_0:495:2048:2031_1920x0_80_0_0_1c7ccff3ca6a9d916726e93e4d4c613a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, владимир путин, в мире, сша, аляска, встреча путина и трампа на аляске
Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, США, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным

Трамп заявил Fox News, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в узком составе на Аляске
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения политиков всегда были прекрасными.
"У меня всегда были прекрасные отношения с президентом Путиным, и мы могли вместе добиться многого", - сказал он.
Трамп также повторно выразил уверенность в том, что переговоры с российским лидером прошли "очень хорошо".
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина
04:09
 
Дональд ТрампВладимир ПутинВ миреСШААляскаВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала