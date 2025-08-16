https://ria.ru/20250816/tramp-2035719783.html

Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным

Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения политиков всегда были РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T04:03:00+03:00

2025-08-16T04:03:00+03:00

2025-08-16T04:11:00+03:00

дональд трамп

владимир путин

в мире

сша

аляска

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711930_0:471:2048:1623_1920x0_80_0_0_d54154cede8218056f3b39376f2929e7.jpg

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения политиков всегда были прекрасными."У меня всегда были прекрасные отношения с президентом Путиным, и мы могли вместе добиться многого", - сказал он.Трамп также повторно выразил уверенность в том, что переговоры с российским лидером прошли "очень хорошо".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/tramp-2035721165.html

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, владимир путин, в мире, сша, аляска, встреча путина и трампа на аляске