Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным
Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным
2025-08-16T04:03:00+03:00
2025-08-16T04:03:00+03:00
2025-08-16T04:03:00+03:00
2025-08-16T04:11:00+03:00
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения политиков всегда были прекрасными."У меня всегда были прекрасные отношения с президентом Путиным, и мы могли вместе добиться многого", - сказал он.Трамп также повторно выразил уверенность в том, что переговоры с российским лидером прошли "очень хорошо".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным
