Трамп заявил, что знает команду Путина
Трамп заявил, что знает команду Путина
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что знает команду президента РФ Владимира Путина, которая, по его словам, почти "такая же известная, как и босс". РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:23:00+03:00
2025-08-16T02:23:00+03:00
2025-08-16T02:23:00+03:00
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что знает команду президента РФ Владимира Путина, которая, по его словам, почти "такая же известная, как и босс". "Я хотел бы поблагодарить президента Путина и всю его команду, чьи лица я узнаю и которых я знаю, которых я постоянно вижу в газетах. Вы почти так же известны, как и ваш босс", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
