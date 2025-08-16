Рейтинг@Mail.ru
Трамп поблагодарил Путина и его команду за переговоры - РИА Новости, 16.08.2025
02:07 16.08.2025 (обновлено: 04:03 16.08.2025)
Трамп поблагодарил Путина и его команду за переговоры
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил главу российского государства и всю его команду за прошедшие переговоры."Я бы хотел поблагодарить президента Путина и всю его команду", - сказал он журналистам по итогам переговоров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, в мире, сша, россия, аляска, владимир путин
Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил главу российского государства и всю его команду за прошедшие переговоры.
"Я бы хотел поблагодарить президента Путина и всю его команду", - сказал он журналистам по итогам переговоров.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Трамп заявил, что знает команду Путина
