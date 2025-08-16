https://ria.ru/20250816/tramp-2035691801.html
Трамп поблагодарил Путина и его команду за переговоры
Трамп поблагодарил Путина и его команду за переговоры - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп поблагодарил Путина и его команду за переговоры
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил главу российского государства и всю его команду за... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:07:00+03:00
2025-08-16T02:07:00+03:00
2025-08-16T04:03:00+03:00
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_316d3c816c2622f66cd0dbeb272342e6.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил главу российского государства и всю его команду за прошедшие переговоры."Я бы хотел поблагодарить президента Путина и всю его команду", - сказал он журналистам по итогам переговоров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/tramp-2035697057.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_0034e4c13dfea3690ffe2c32bd9abd5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, в мире, сша, россия, аляска, владимир путин
Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин
Трамп поблагодарил Путина и его команду за переговоры
Трамп выразил благодарность Путину и его команде за переговоры