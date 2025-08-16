https://ria.ru/20250816/tramp-2035691674.html

Трамп назвал отношения с Путиным замечательными

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него всегда были отличные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него всегда были отличные отношения с российским лидером Владимиром Путиным."У меня всегда были замечательные отношения с президентом Путиным, с Владимиром", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции двух президентов.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

