Трамп назвал отношения с Путиным замечательными
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него всегда были отличные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него всегда были отличные отношения с российским лидером Владимиром Путиным."У меня всегда были замечательные отношения с президентом Путиным, с Владимиром", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции двух президентов.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
