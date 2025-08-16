Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил потенциал двухсторонних отношений США и России
01:15 16.08.2025 (обновлено: 03:27 16.08.2025)
Трамп оценил потенциал двухсторонних отношений США и России
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что Москва и РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что Москва и Вашингтон обладают значительным потенциалом для развития двусторонних отношений, включая деловую сферу."Знаете, у России очень ценная территория. У нас есть огромный потенциал для того, чтобы выстроить отличные отношения, в том числе деловые", — сказал Трамп в интервью.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
сша, в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
США, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что Москва и Вашингтон обладают значительным потенциалом для развития двусторонних отношений, включая деловую сферу.
"Знаете, у России очень ценная территория. У нас есть огромный потенциал для того, чтобы выстроить отличные отношения, в том числе деловые", — сказал Трамп в интервью.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
