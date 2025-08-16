https://ria.ru/20250816/tramp-2035679183.html
Трамп оценил потенциал двухсторонних отношений США и России
Трамп оценил потенциал двухсторонних отношений США и России - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп оценил потенциал двухсторонних отношений США и России
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что Москва и
2025-08-16T01:15:00+03:00
2025-08-16T01:15:00+03:00
2025-08-16T03:27:00+03:00
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что Москва и Вашингтон обладают значительным потенциалом для развития двусторонних отношений, включая деловую сферу."Знаете, у России очень ценная территория. У нас есть огромный потенциал для того, чтобы выстроить отличные отношения, в том числе деловые", — сказал Трамп в интервью.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Трамп оценил потенциал двухсторонних отношений США и России
Трамп назвал потенциал двухсторонних отношений США и России огромным