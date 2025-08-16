https://ria.ru/20250816/tramp-2035678284.html
Трамп заявил, что может ввести вторичные санкции против России
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не планирует новые рестрикции против Москвы, об этом он заявил в интервью Fox News в самолете по пути на саммит с Россией на Аляске."Если я введу так называемые вторичные санкции или вторичные пошлины, то это окажет очень разрушительный эффект на них. Но если я должен это сделать, я это сделаю. Возможно, этого не придется делать", — сказал он.Уже после саммита с Владимиром Путиным американский лидер также подчеркнул, что сейчас не намерен думать об ограничительных мерах, но не исключил, что вернется к этому вопросу через две недели или позже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
