Трамп заявил, что может ввести вторичные санкции против России - РИА Новости, 16.08.2025
01:12 16.08.2025 (обновлено: 07:14 16.08.2025)
Трамп заявил, что может ввести вторичные санкции против России
Трамп заявил, что может ввести вторичные санкции против России
в мире
россия
санкции в отношении россии
встреча путина и трампа на аляске
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не планирует новые рестрикции против Москвы, об этом он заявил в интервью Fox News в самолете по пути на саммит с Россией на Аляске."Если я введу так называемые вторичные санкции или вторичные пошлины, то это окажет очень разрушительный эффект на них. Но если я должен это сделать, я это сделаю. Возможно, этого не придется делать", — сказал он.Уже после саммита с Владимиром Путиным американский лидер также подчеркнул, что сейчас не намерен думать об ограничительных мерах, но не исключил, что вернется к этому вопросу через две недели или позже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, санкции в отношении россии, встреча путина и трампа на аляске, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Санкции в отношении России, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не планирует новые рестрикции против Москвы, об этом он заявил в интервью Fox News в самолете по пути на саммит с Россией на Аляске.
"Если я введу так называемые вторичные санкции или вторичные пошлины, то это окажет очень разрушительный эффект на них. Но если я должен это сделать, я это сделаю. Возможно, этого не придется делать", — сказал он.
Уже после саммита с Владимиром Путиным американский лидер также подчеркнул, что сейчас не намерен думать об ограничительных мерах, но не исключил, что вернется к этому вопросу через две недели или позже.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
