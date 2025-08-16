https://ria.ru/20250816/svyaschennik-2035807996.html

Священник рассказал о значении икон, которые Путин подарил на Аляске

2025-08-16T17:45:00+03:00

религия

америка

россия

аляска

владимир путин

николай балашов

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035708875_0:45:2826:1635_1920x0_80_0_0_eb57e215bb6d2c0fe90badabd08245c3.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первая икона, подаренная президентом России Владимиром Путиным на встрече с главой Аляскинской епархии Православной церкви в Америке (ПЦА) архиепископом Алексием – Германа Аляскинского, одного из первых миссионеров в Русской Америке, вторая икона - Успения Пресвятой Богородицы, она напоминает о том, что в большинстве епархий ПЦА этот праздник отмечался именно в день саммита, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Президент России в пятницу, после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже, встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Путин подарил архиепископу икону преподобного Германа Аляскинского и икону Успения Пресвятой Богородицы. Глава епархии тоже подарил президенту икону святого Германа. Путин передал архиепископу Алексию самые лучшие пожелания от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с которым, как отметил глава государства, он встретился перед поездкой в Анкоридж. "У нас с американцами много общих, одинаково дорогих и близких нам небесных покровителей – это один из первых миссионеров в Русской Америке, монах с Валаама, преподобный Герман Аляскинский, иконами которого и обменялись наш президент и архиепископ Алексий; святитель Тихон; святитель Иннокентий Вениаминов, которого называют апостолом Америки и который стал затем митрополитом Московским и Коломенским. А вторую икону — Успения Божией Матери — президент подарил по той причине, что в большинстве епархий Православной церкви в Америке этот праздник отмечался как раз в день саммита, по новоюлианскому календарю, хотя Аляска доныне хранит русские традиции и отмечает православные праздники как и мы, по старому стилю", - рассказал отец Николай Балашов. Он отметил, что в 2025 году Русская православная церковь, как и Православная церковь в Америке, молитвенно отмечают столетие преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, который с 1898 по 1907 годы был епископом, а затем архиепископом Алеутским и Аляскинским. Отец Николай также напомнил, что нынешний глава епархии на Аляске архиепископ Алексий - в прошлом афонский монах - хорошо понимая всё значение и силу молитвы, как настоящий архипастырь призвал всю свою епархию к усердному молению в преддверии визита главы российского государства и сам эту молитву возглавил. "Помним и о том, что незадолго до визита российский президент посетил Валаамскую обитель, из которой прибыл на Аляску преподобный Герман. Это тоже было частью духовной подготовки к предстоящей встрече", - заключил собеседник агентства. О месте встречи Путина и Трампа стало известно 9 августа, когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. Глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих. Протоиерей Балашов рассказывал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молились об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске. Также о молитве за мир в связи с саммитом рассказали РИА Новости в Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ). Так, управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган назвал Германа Аляскинского "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку. Аляска входила в состав Российской империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке. Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова.

