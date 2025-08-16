Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал о значении икон, которые Путин подарил на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:45 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/svyaschennik-2035807996.html
Священник рассказал о значении икон, которые Путин подарил на Аляске
Священник рассказал о значении икон, которые Путин подарил на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Священник рассказал о значении икон, которые Путин подарил на Аляске
Первая икона, подаренная президентом России Владимиром Путиным на встрече с главой Аляскинской епархии Православной церкви в Америке (ПЦА) архиепископом... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:45:00+03:00
2025-08-16T17:45:00+03:00
религия
америка
россия
аляска
владимир путин
николай балашов
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035708875_0:45:2826:1635_1920x0_80_0_0_eb57e215bb6d2c0fe90badabd08245c3.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первая икона, подаренная президентом России Владимиром Путиным на встрече с главой Аляскинской епархии Православной церкви в Америке (ПЦА) архиепископом Алексием – Германа Аляскинского, одного из первых миссионеров в Русской Америке, вторая икона - Успения Пресвятой Богородицы, она напоминает о том, что в большинстве епархий ПЦА этот праздник отмечался именно в день саммита, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Президент России в пятницу, после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже, встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Путин подарил архиепископу икону преподобного Германа Аляскинского и икону Успения Пресвятой Богородицы. Глава епархии тоже подарил президенту икону святого Германа. Путин передал архиепископу Алексию самые лучшие пожелания от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с которым, как отметил глава государства, он встретился перед поездкой в Анкоридж. "У нас с американцами много общих, одинаково дорогих и близких нам небесных покровителей – это один из первых миссионеров в Русской Америке, монах с Валаама, преподобный Герман Аляскинский, иконами которого и обменялись наш президент и архиепископ Алексий; святитель Тихон; святитель Иннокентий Вениаминов, которого называют апостолом Америки и который стал затем митрополитом Московским и Коломенским. А вторую икону — Успения Божией Матери — президент подарил по той причине, что в большинстве епархий Православной церкви в Америке этот праздник отмечался как раз в день саммита, по новоюлианскому календарю, хотя Аляска доныне хранит русские традиции и отмечает православные праздники как и мы, по старому стилю", - рассказал отец Николай Балашов. Он отметил, что в 2025 году Русская православная церковь, как и Православная церковь в Америке, молитвенно отмечают столетие преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, который с 1898 по 1907 годы был епископом, а затем архиепископом Алеутским и Аляскинским. Отец Николай также напомнил, что нынешний глава епархии на Аляске архиепископ Алексий - в прошлом афонский монах - хорошо понимая всё значение и силу молитвы, как настоящий архипастырь призвал всю свою епархию к усердному молению в преддверии визита главы российского государства и сам эту молитву возглавил. "Помним и о том, что незадолго до визита российский президент посетил Валаамскую обитель, из которой прибыл на Аляску преподобный Герман. Это тоже было частью духовной подготовки к предстоящей встрече", - заключил собеседник агентства. О месте встречи Путина и Трампа стало известно 9 августа, когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. Глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих. Протоиерей Балашов рассказывал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молились об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске. Также о молитве за мир в связи с саммитом рассказали РИА Новости в Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ). Так, управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган назвал Германа Аляскинского "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку. Аляска входила в состав Российской империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке. Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова.
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035771692.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035775250.html
америка
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035708875_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8dd90319a3ad8271f70eac640ae0082a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
америка, россия, аляска, владимир путин, николай балашов, русская православная церковь
Религия, Америка, Россия, Аляска, Владимир Путин, Николай Балашов, Русская православная церковь
Священник рассказал о значении икон, которые Путин подарил на Аляске

Балашов: Путин подарил архиепископу Алексию икону Германа Аляскинского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий после возложения цветов к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске
Владимир Путин и архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий после возложения цветов к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первая икона, подаренная президентом России Владимиром Путиным на встрече с главой Аляскинской епархии Православной церкви в Америке (ПЦА) архиепископом Алексием – Германа Аляскинского, одного из первых миссионеров в Русской Америке, вторая икона - Успения Пресвятой Богородицы, она напоминает о том, что в большинстве епархий ПЦА этот праздник отмечался именно в день саммита, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Президент России в пятницу, после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже, встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Путин подарил архиепископу икону преподобного Германа Аляскинского и икону Успения Пресвятой Богородицы. Глава епархии тоже подарил президенту икону святого Германа. Путин передал архиепископу Алексию самые лучшие пожелания от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с которым, как отметил глава государства, он встретился перед поездкой в Анкоридж.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
Вчера, 17:03
"У нас с американцами много общих, одинаково дорогих и близких нам небесных покровителей – это один из первых миссионеров в Русской Америке, монах с Валаама, преподобный Герман Аляскинский, иконами которого и обменялись наш президент и архиепископ Алексий; святитель Тихон; святитель Иннокентий Вениаминов, которого называют апостолом Америки и который стал затем митрополитом Московским и Коломенским. А вторую икону — Успения Божией Матери — президент подарил по той причине, что в большинстве епархий Православной церкви в Америке этот праздник отмечался как раз в день саммита, по новоюлианскому календарю, хотя Аляска доныне хранит русские традиции и отмечает православные праздники как и мы, по старому стилю", - рассказал отец Николай Балашов.
Он отметил, что в 2025 году Русская православная церковь, как и Православная церковь в Америке, молитвенно отмечают столетие преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, который с 1898 по 1907 годы был епископом, а затем архиепископом Алеутским и Аляскинским.
Отец Николай также напомнил, что нынешний глава епархии на Аляске архиепископ Алексий - в прошлом афонский монах - хорошо понимая всё значение и силу молитвы, как настоящий архипастырь призвал всю свою епархию к усердному молению в преддверии визита главы российского государства и сам эту молитву возглавил.
"Помним и о том, что незадолго до визита российский президент посетил Валаамскую обитель, из которой прибыл на Аляску преподобный Герман. Это тоже было частью духовной подготовки к предстоящей встрече", - заключил собеседник агентства.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Лидеры ЕС выпустили совместное заявление после встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:56
О месте встречи Путина и Трампа стало известно 9 августа, когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. Глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих.
Протоиерей Балашов рассказывал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молились об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске.
Также о молитве за мир в связи с саммитом рассказали РИА Новости в Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ). Так, управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган назвал Германа Аляскинского "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку.
Аляска входила в состав Российской империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.
Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Раде заявили, что прием Путина на Аляске унизил Украину, пишет Sky News
Вчера, 13:18
 
РелигияАмерикаРоссияАляскаВладимир ПутинНиколай БалашовРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала