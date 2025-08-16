https://ria.ru/20250816/ssha-2035820575.html
В США приостановили действие всех гостевых виз жителей Газы
В США приостановили действие всех гостевых виз жителей Газы - РИА Новости, 16.08.2025
В США приостановили действие всех гостевых виз жителей Газы
США приостановили действие всех гостевых виз жителей сектора Газа для проведения проверки процедуры выдачи гуманитарных виз, сообщил в субботу госдеп. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T19:56:00+03:00
2025-08-16T19:56:00+03:00
2025-08-16T19:56:00+03:00
в мире
сша
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США приостановили действие всех гостевых виз жителей сектора Газа для проведения проверки процедуры выдачи гуманитарных виз, сообщил в субботу госдеп. "Выдача всех гостевых виз лицам из Газы приостанавливается, пока мы проводим полный и тщательный анализ процесса и процедур, использовавшихся для выдачи небольшого количества временных медицинских и гуманитарных виз за последние дни", - заявил госдеп в соцсети X. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
https://ria.ru/20250814/izrail-2035314666.html
сша
сектор газа
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сектор газа, палестина
В мире, США, Сектор Газа, Палестина
В США приостановили действие всех гостевых виз жителей Газы
США приостановили действие виз жителей Газы для проверки процедуры их выдачи