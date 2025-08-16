https://ria.ru/20250816/ssha-2035820575.html

В США приостановили действие всех гостевых виз жителей Газы

2025-08-16T19:56:00+03:00

в мире

сша

сектор газа

палестина

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США приостановили действие всех гостевых виз жителей сектора Газа для проведения проверки процедуры выдачи гуманитарных виз, сообщил в субботу госдеп. "Выдача всех гостевых виз лицам из Газы приостанавливается, пока мы проводим полный и тщательный анализ процесса и процедур, использовавшихся для выдачи небольшого количества временных медицинских и гуманитарных виз за последние дни", - заявил госдеп в соцсети X. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.

Новости

