В США приостановили действие всех гостевых виз жителей Газы
19:56 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/ssha-2035820575.html
В США приостановили действие всех гостевых виз жителей Газы
США приостановили действие всех гостевых виз жителей сектора Газа для проведения проверки процедуры выдачи гуманитарных виз, сообщил в субботу госдеп.
в мире
сша
сектор газа
палестина
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США приостановили действие всех гостевых виз жителей сектора Газа для проведения проверки процедуры выдачи гуманитарных виз, сообщил в субботу госдеп. "Выдача всех гостевых виз лицам из Газы приостанавливается, пока мы проводим полный и тщательный анализ процесса и процедур, использовавшихся для выдачи небольшого количества временных медицинских и гуманитарных виз за последние дни", - заявил госдеп в соцсети X. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
сша
сектор газа
палестина
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США приостановили действие всех гостевых виз жителей сектора Газа для проведения проверки процедуры выдачи гуманитарных виз, сообщил в субботу госдеп.
"Выдача всех гостевых виз лицам из Газы приостанавливается, пока мы проводим полный и тщательный анализ процесса и процедур, использовавшихся для выдачи небольшого количества временных медицинских и гуманитарных виз за последние дни", - заявил госдеп в соцсети X.
Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ: Израиль ведет переговоры о переселении жителей Газы в другие страны
14 августа, 16:52
 
