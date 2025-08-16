Рейтинг@Mail.ru
Саммит на Аляске отражает изменение политики США по Украине, пишет FT - РИА Новости, 16.08.2025
06:02 16.08.2025
Саммит на Аляске отражает изменение политики США по Украине, пишет FT
Саммит на Аляске отражает изменение политики США по Украине, пишет FT - РИА Новости, 16.08.2025
Саммит на Аляске отражает изменение политики США по Украине, пишет FT
Саммит на Аляске, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, отражает меняющуюся политику США в отношении... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, отражает меняющуюся политику США в отношении Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина. "Саммит в Анкоридже отразил изменение политики США в отношении Украины при Трампе", - отмечает Financial Times со ссылкой на Грина. Грин также обратил внимание на "неумолимое" ослабление позиций Украины. "США теряют всё больше своих рычагов влияния, прекращая изоляцию Путина и поднимая фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней", - цитирует Грина газета. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
