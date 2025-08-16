https://ria.ru/20250816/ssha-2035733744.html

Саммит на Аляске отражает изменение политики США по Украине, пишет FT

Саммит на Аляске отражает изменение политики США по Украине, пишет FT - РИА Новости, 16.08.2025

Саммит на Аляске отражает изменение политики США по Украине, пишет FT

Саммит на Аляске, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, отражает меняющуюся политику США в отношении... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T06:02:00+03:00

2025-08-16T06:02:00+03:00

2025-08-16T06:02:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035727082_0:158:3268:1997_1920x0_80_0_0_5ab01e1fee396c945437436ba575ae65.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, отражает меняющуюся политику США в отношении Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина. "Саммит в Анкоридже отразил изменение политики США в отношении Украины при Трампе", - отмечает Financial Times со ссылкой на Грина. Грин также обратил внимание на "неумолимое" ослабление позиций Украины. "США теряют всё больше своих рычагов влияния, прекращая изоляцию Путина и поднимая фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней", - цитирует Грина газета. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/tramp-2035733401.html

россия

сша

украина

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске, аляска