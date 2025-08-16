https://ria.ru/20250816/ssha-2035724565.html

Трамп заявил, что считает Россию могучей державой

Трамп заявил, что считает Россию могучей державой - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп заявил, что считает Россию могучей державой

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию "могучей державой", в отличие от Украины, и посоветовал Киеву пойти на соглашение с Москвой. РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию "могучей державой", в отличие от Украины, и посоветовал Киеву пойти на соглашение с Москвой."Заключите ее. Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия - очень могучая держава, а они (Украина) - нет", - сказал Трамп в интервью Fox News.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

