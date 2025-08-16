https://ria.ru/20250816/ssha-2035723191.html

В Боливии оценили открытость США в переговорах с Россией

В Боливии оценили открытость США в переговорах с Россией - РИА Новости, 16.08.2025

В Боливии оценили открытость США в переговорах с Россией

Открытость Соединённых Штатов к переговорам с Россией может стать шагом к миру, заявил РИА Новости председатель комиссии по международной политике сената... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T04:18:00+03:00

2025-08-16T04:18:00+03:00

2025-08-16T04:18:00+03:00

в мире

сша

россия

боливия

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722040_0:129:3180:1918_1920x0_80_0_0_4e199dfc0e8a94d2df0a96ccc5de9701.jpg

ЛА-ПАС, 16 авг - РИА Новости. Открытость Соединённых Штатов к переговорам с Россией может стать шагом к миру, заявил РИА Новости председатель комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Будем надеяться, что эта открытость со стороны США послужит делу мира, и то же самое США должны сделать в Газе, в Иране, в Ливии", - сказал РИА Новости Ахпи. Сенатор при этом указал, что США сами подталкивали к возникновению конфликтов, затрагивающих экономику всего мира, в том числе Боливии. "Особенно на нас (Боливию - ред.) повлиял этот конфликт между Украиной и Россией", - добавил собеседник агентства. По его словам, конфликт на Украине носит геополитический характер, а Москва в нем подверглась агрессии через Киев при участии НАТО. "Строго говоря, это не проблема между Украиной и Россией", - отметил сенатор. Политик напомнил, что Боливия сама пережила агрессию в ходе Тихоокеанской войны и войны в Чако, которые "имели сугубо геополитические цели", и в связи с этим "не может поощрять какое-либо вмешательство какой-либо страны против другого государства".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/tramp-2035722741.html

сша

россия

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, боливия, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, встреча путина и трампа на аляске