Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг назвал "полностью фейковыми" сообщения в СМИ о том, что переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа провалились."Абсолютный фейк", - написал Чанг в соцсети X, комментируя сообщение телеканала Fox News о том, что встреча якобы прошла в напряженной атмосфере и российский лидер "навязал свои условия".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

