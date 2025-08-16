https://ria.ru/20250816/ssha-2035720452.html
Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске
Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг назвал "полностью фейковыми" сообщения в СМИ о том, что переговоры президентов России Владимира Путина и США... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:06:00+03:00
2025-08-16T04:06:00+03:00
2025-08-16T04:23:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
в мире
аляска
владимир путин
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035716217_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_753ebd2d0d67345180bb69b5593da2a8.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг назвал "полностью фейковыми" сообщения в СМИ о том, что переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа провалились."Абсолютный фейк", - написал Чанг в соцсети X, комментируя сообщение телеканала Fox News о том, что встреча якобы прошла в напряженной атмосфере и российский лидер "навязал свои условия".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/tramp-2035723867.html
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035716217_155:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_b4997bf2cc65232bb12cb68e6dbd4894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина и трампа на аляске, в мире, аляска, владимир путин, дональд трамп, россия
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске
Чунг опроверг сообщения о провале переговоров Путина и Трампа