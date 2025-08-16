Рейтинг@Mail.ru
Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 16.08.2025 (обновлено: 04:23 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/ssha-2035720452.html
Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске
Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг назвал "полностью фейковыми" сообщения в СМИ о том, что переговоры президентов России Владимира Путина и США... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:06:00+03:00
2025-08-16T04:23:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
в мире
аляска
владимир путин
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035716217_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_753ebd2d0d67345180bb69b5593da2a8.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг назвал "полностью фейковыми" сообщения в СМИ о том, что переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа провалились."Абсолютный фейк", - написал Чанг в соцсети X, комментируя сообщение телеканала Fox News о том, что встреча якобы прошла в напряженной атмосфере и российский лидер "навязал свои условия".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/tramp-2035723867.html
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035716217_155:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_b4997bf2cc65232bb12cb68e6dbd4894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, в мире, аляска, владимир путин, дональд трамп, россия
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
Директор по коммуникациям Белого дома оценил ход переговоров на Аляске

Чунг опроверг сообщения о провале переговоров Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг назвал "полностью фейковыми" сообщения в СМИ о том, что переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа провалились.
"Абсолютный фейк", - написал Чанг в соцсети X, комментируя сообщение телеканала Fox News о том, что встреча якобы прошла в напряженной атмосфере и российский лидер "навязал свои условия".

Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным
04:21
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеВ миреАляскаВладимир ПутинДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала