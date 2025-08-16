https://ria.ru/20250816/ssha-2035718505.html
Путин сел в лимузин Трампа после его приглашения, пишет WSJ
Путин сел в лимузин Трампа после его приглашения, пишет WSJ
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами, сообщает газета Wall Street Journal. "После короткой фотосессии Трамп, по-видимому, спросил Путина, не хочет ли он проехать с ним. Затем он жестом указал на президентский лимузин "The Beast", и оба лидера направились внутрь", - приводит издание слова своего корреспондента. Ранее газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Путин и Трамп садятся в автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
