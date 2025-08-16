Путин сел в лимузин Трампа после его приглашения, пишет WSJ

Рейтинг@Mail.ru
03:59 16.08.2025 (обновлено: 05:56 16.08.2025)
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами, сообщает газета Wall Street Journal. "После короткой фотосессии Трамп, по-видимому, спросил Путина, не хочет ли он проехать с ним. Затем он жестом указал на президентский лимузин "The Beast", и оба лидера направились внутрь", - приводит издание слова своего корреспондента. Ранее газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами, сообщает газета Wall Street Journal.
"После короткой фотосессии Трамп, по-видимому, спросил Путина, не хочет ли он проехать с ним. Затем он жестом указал на президентский лимузин "The Beast", и оба лидера направились внутрь", - приводит издание слова своего корреспондента.
Ранее газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сотрудничестве с Россией
03:55
 
В миреСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
