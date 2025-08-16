https://ria.ru/20250816/ssha-2035715854.html
Путин и Трамп пожали руки после саммита
Путин и Трамп пожали руки после саммита
в мире
россия
сша
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали руки по итогам заявления для прессы после саммита, передает корреспондент РИА Новости. Главы государств после своих заявлений пожали друг другу руки, пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают также участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
россия
сша
в мире, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа на Аляске
