Путин и Трамп пожали руки после саммита
03:46 16.08.2025 (обновлено: 03:49 16.08.2025)
Путин и Трамп пожали руки после саммита
Путин и Трамп пожали руки после саммита - РИА Новости, 16.08.2025
Путин и Трамп пожали руки после саммита
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали руки по итогам заявления для прессы после саммита, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
сша
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали руки по итогам заявления для прессы после саммита, передает корреспондент РИА Новости. Главы государств после своих заявлений пожали друг другу руки, пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают также участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.​Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия
сша
Подписаться на РИА Новости
в мире, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин и Трамп пожали руки после саммита

Путин и Трамп пожали друг другу руки после пресс-конференции

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали руки по итогам заявления для прессы после саммита, передает корреспондент РИА Новости.
Главы государств после своих заявлений пожали друг другу руки, пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают также участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.​
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
СМИ: Трамп пока не связывался с Зеленским
В мире Россия США Сергей Лавров Юрий Ушаков Марко Рубио Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
