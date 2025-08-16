https://ria.ru/20250816/ssha-2035702501.html

Отношения России и США скатились до самой низкой точки, заявил Путин

Отношения России и США скатились до самой низкой точки, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025

Отношения России и США скатились до самой низкой точки, заявил Путин

Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами, заявил президент... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:43:00+03:00

2025-08-16T02:43:00+03:00

2025-08-16T02:43:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701827_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_c05155783b9fa371a4c0aa79066a0f5b.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. "Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. Минувший период был очень непростым для двухсторонних отношений. И скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом", - сказал он. Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске