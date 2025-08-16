https://ria.ru/20250816/ssha-2035702501.html
Отношения России и США скатились до самой низкой точки, заявил Путин
Отношения России и США скатились до самой низкой точки, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2025
Отношения России и США скатились до самой низкой точки, заявил Путин
Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами, заявил президент... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:43:00+03:00
2025-08-16T02:43:00+03:00
2025-08-16T02:43:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701827_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_c05155783b9fa371a4c0aa79066a0f5b.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. "Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. Минувший период был очень непростым для двухсторонних отношений. И скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом", - сказал он. Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11e8b5f8a81615fc163703a30c9e3e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Отношения России и США скатились до самой низкой точки, заявил Путин
Путин: отношения России и США скатились до самой низкой точки с холодной войны