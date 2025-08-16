Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и США скатились до самой низкой точки, заявил Путин
02:43 16.08.2025
Отношения России и США скатились до самой низкой точки, заявил Путин
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. "Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. Минувший период был очень непростым для двухсторонних отношений. И скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом", - сказал он. Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
"Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. Минувший период был очень непростым для двухсторонних отношений. И скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом", - сказал он.
Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.
В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
