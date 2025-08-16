https://ria.ru/20250816/ssha-2035699257.html

Путин оценил сроки проведения российско-американских встреч в верхах

Путин оценил сроки проведения российско-американских встреч в верхах

Путин оценил сроки проведения российско-американских встреч в верхах

Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок, отметил президент РФ Владимир Путин.

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок, отметил президент РФ Владимир Путин. "Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет - это большой срок, минувший период был очень непростым", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

