02:32 16.08.2025
Путин оценил сроки проведения российско-американских встреч в верхах
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок, отметил президент РФ Владимир Путин. "Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет - это большой срок, минувший период был очень непростым", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок, отметил президент РФ Владимир Путин.
"Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет - это большой срок, минувший период был очень непростым", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин выразил надежду, что Киев не будет мешать урегулированию по Украине
02:31
 
