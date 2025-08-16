https://ria.ru/20250816/ssha-2035699257.html
Путин оценил сроки проведения российско-американских встреч в верхах
Путин оценил сроки проведения российско-американских встреч в верхах - РИА Новости, 16.08.2025
Путин оценил сроки проведения российско-американских встреч в верхах
Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок, отметил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:32:00+03:00
2025-08-16T02:32:00+03:00
2025-08-16T02:32:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035694924_0:36:3102:1781_1920x0_80_0_0_8e5c0517f4b1a12627dfc20b57bc0896.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок, отметил президент РФ Владимир Путин. "Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет - это большой срок, минувший период был очень непростым", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035699065.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035694924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6149b85f86b9c7125f67f8e14f1291f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Путин оценил сроки проведения российско-американских встреч в верхах
Путин: встречи в верхах России и США не проводились более четырех лет