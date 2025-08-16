https://ria.ru/20250816/ssha-2035689310.html

Путин рассказал, как Трамп поприветствовал его перед саммитом

2025-08-16T01:59:00+03:00

2025-08-16T01:59:00+03:00

2025-08-16T02:16:00+03:00

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега из США Дональд Трамп при встрече поприветствовал его по-соседски.Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску."Когда мы встретились, вышли из самолётов, так сказал: "Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым". И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

2025

