01:59 16.08.2025 (обновлено: 02:16 16.08.2025)
Путин рассказал, как Трамп поприветствовал его перед саммитом
Путин рассказал, как Трамп поприветствовал его перед саммитом
Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега из США Дональд Трамп при встрече поприветствовал его по-соседски. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
владимир путин
аляска
сша
россия
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега из США Дональд Трамп при встрече поприветствовал его по-соседски.Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску."Когда мы встретились, вышли из самолётов, так сказал: "Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым". И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму", - сказал Путин.
в мире, владимир путин, аляска, сша, россия, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Владимир Путин, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега из США Дональд Трамп при встрече поприветствовал его по-соседски.
Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
"Когда мы встретились, вышли из самолётов, так сказал: "Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым". И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму", - сказал Путин.

Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Заявление Путина о прогрессе по урегулированию на Украине по итогам переговоров с Трампом - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин надеется, что итоги встречи с Трампом положат начало пути к миру
