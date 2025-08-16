https://ria.ru/20250816/ssha-2035689310.html
Путин рассказал, как Трамп поприветствовал его перед саммитом
Путин рассказал, как Трамп поприветствовал его перед саммитом - РИА Новости, 16.08.2025
Путин рассказал, как Трамп поприветствовал его перед саммитом
Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега из США Дональд Трамп при встрече поприветствовал его по-соседски. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:59:00+03:00
2025-08-16T01:59:00+03:00
2025-08-16T02:16:00+03:00
в мире
владимир путин
аляска
сша
россия
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035659484_0:43:3564:2048_1920x0_80_0_0_c908a2e6ff4bfcda7b5cfc289e011172.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега из США Дональд Трамп при встрече поприветствовал его по-соседски.Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску."Когда мы встретились, вышли из самолётов, так сказал: "Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым". И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035694783.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035659484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_274b2514cd0360c5e1944586c9b4a425.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, аляска, сша, россия, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Владимир Путин, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин рассказал, как Трамп поприветствовал его перед саммитом
Путин заявил, что Трамп поприветствовал его по-соседски