Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным, пишет Fox News
Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным, пишет Fox News - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным, пишет Fox News
Президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеканал...
2025-08-16T01:52:00+03:00
2025-08-16T01:52:00+03:00
2025-08-16T01:56:00+03:00
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеканал Fox News."Нам сообщили, что президент Трамп разговаривал по телефону с украинским лидером и европейскими лидерами", - сказал журналист Бретт Байер в прямом эфире.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным, пишет Fox News
