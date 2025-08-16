https://ria.ru/20250816/ssha-2035681072.html

Силуанов не стал отвечать на вопрос об итогах переговоров на Аляске

Силуанов не стал отвечать на вопрос об итогах переговоров на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Силуанов не стал отвечать на вопрос об итогах переговоров на Аляске

Министр финансов РФ Антон Силуанов не стал отвечать на вопрос об итогах переговоров РФ-США. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T01:21:00+03:00

2025-08-16T01:21:00+03:00

2025-08-16T01:27:00+03:00

аляска

россия

в мире

антон силуанов

владимир путин

сша

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035680146_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f43246e01b3fde06c17b98b164b2ae5.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов не стал отвечать на вопрос об итогах переговоров РФ-США.Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Давайте попозже", - сказал Силуанов журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на соответствующий вопрос после завершения переговоров.

https://ria.ru/20250816/putin-2035681687.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые комментарии Белоусова и Силуанова Первые комментарии Белоусова и Силуанова 2025-08-16T01:21 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, россия, в мире, антон силуанов, владимир путин, сша, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске