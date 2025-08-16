Рейтинг@Mail.ru
Силуанов не стал отвечать на вопрос об итогах переговоров на Аляске
01:21 16.08.2025
Силуанов не стал отвечать на вопрос об итогах переговоров на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов не стал отвечать на вопрос об итогах переговоров РФ-США.Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Давайте попозже", - сказал Силуанов журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на соответствующий вопрос после завершения переговоров.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов не стал отвечать на вопрос об итогах переговоров РФ-США.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Давайте попозже", - сказал Силуанов журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на соответствующий вопрос после завершения переговоров.
Пресс-конференция Путина и Трампа может начаться раньше, сообщил Fox News
