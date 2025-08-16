https://ria.ru/20250816/ssha-2035679559.html
Трамп принял Путина как звездного гостя, пишет Daily Mail
Трамп принял Путина как звездного гостя, пишет Daily Mail - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп принял Путина как звездного гостя, пишет Daily Mail
Президент США Дональд Трамп принял российского лидера Владимира Путина как звездного гостя, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по языку... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял российского лидера Владимира Путина как звездного гостя, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по языку тела Джуди Джеймс. По мнению Джеймс, обилие физических контактов и аплодисменты указывают на то, что Трамп обращался с Путиным как со знаменитостью. "Трамп приветствовал Путина как ведущий ток-шоу, пригласивший гостя из числа знаменитостей", - заявила Джеймс. По ее мнению, после продолжительного приветствия в Анкоридже, Путин выглядел явно довольным тем, как всё прошло. При этом эксперт отметила, что тон президента США быстро изменился в комнате для официальных переговоров, где он принял более "тяжелую, силовую позу", поскольку пришло время перейти к деловым вопросам. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Трамп принял Путина как звездного гостя, пишет Daily Mail
Daily Mail: Трамп принял Путина в Анкоридже как звездного гостя