https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035821769.html

Спецоперация 16 августа: ВС России освободили Колодези и Вороное

Спецоперация 16 августа: ВС России освободили Колодези и Вороное - РИА Новости, 16.08.2025

Спецоперация 16 августа: ВС России освободили Колодези и Вороное

Вооруженные силы РФ в результате решительных действий освободили Колодези в Донецкой Народной Республике и село Вороное Днепропетровской области, сообщило... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T20:12:00+03:00

2025-08-16T20:12:00+03:00

2025-08-16T20:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в результате решительных действий освободили Колодези в Донецкой Народной Республике и село Вороное Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1315 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. В погоне за миром Президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске заявил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту. "Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", - сказал Путин об украинском конфликте. Он добавил, что сложившаяся на Украине ситуация - это трагедия и тяжелая боль для России. По словам российского лидера, РФ согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим. Путин сказал, что Россия считает украинский народ братским. Президент РФ также отметил, что у него с главой американского государства сложились доверительные отношения. Двигаясь по этому пути, есть шанс "чем быстрее, тем лучше" дойти до завершения конфликта на Украине, добавил Путин. Трамп по итогам саммита с президентом РФ заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей. По его словам, есть "довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию на Украине. Трамп также порекомендовал Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В интервью телеканалу Fox News президент США выразил уверенность в том, что если бы он не победил на выборах главы государства, то конфликт на Украине уже мог бы перерасти в третью мировую войну. "Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне", - заявил Трамп. Он также сказал в интервью, записанном до его саммита с российским лидером, что "не намерен тратить время впустую" и рассчитывает на прогресс по Украине уже на этой неделе. В социальной сети Truth Social президент США заявил, что встреча с российским лидером прошла очень хорошо. "Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо", - написал Трамп. Американский лидер добавил, что примет Зеленского в Овальном кабинете в понедельник. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что сейчас есть реальная возможность оздоровить международные отношения, это могут сделать президенты России и США. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что РФ и США по итогам встречи на Аляске возложили ответственность за будущие результаты переговоров по Украине на Киев и Европу, это главное. Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США. Нидерланды приветствуют усилия Трампа по достижению прочного мира на Украине и считают хорошей перспективу проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы, заявил премьер-министр страны Дик Схоф. Атмосфера и итоги саммита России и США на Аляске вызывают беспокойство у НАТО и Украины, заявила РИА Новости подполковник ВВС США в отставке, бывший аналитик Пентагона Карен Квиатковски. Путин уезжает с Аляски с победой, переиграв очередного президента США, говорится в статье, опубликованной новостной службой ABC News. Президент США дал понять Зеленскому и Европе, что Америка может прекратить свое участие в украинском конфликте, в том числе финансовое и военное, заявил в беседе с РИА Новости нидерландский активист, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. Украинская армия, не получив желаемого мира, начнет разбегаться, так как украинские военные устали от боевых действий, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Трамп сообщил европейским лидерам, что он считает, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Путин о саммите на совещании в Кремле Россия скорее бы хотела прекращения боевых действий на Украине, устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования, заявил Путин на совещании в Кремле по итогам саммита на Аляске. На переговорах с Трампом была возможность спокойно и детально изложить позицию России относительно ситуации на Украине, отметил Путин. Президент РФ также сказал, что визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, обсуждалось разрешение украинского кризиса на справедливой основе. Он назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным. По словам Путина, Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа по необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине. ВС России и ВСУ продолжают боевые действия ВСУ предприняли безуспешные попытки атак на сумском направлении и понесли большие потери только ради того, чтобы предоставить в генштаб видео о взятии населенного пункта, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Разведчики 7-й бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пикап ВСУ, два пункта управления БПЛА противника, а также пункт временной дислокации войск ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили в министерстве обороны России. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины MaxxPro американского производства на константиновском направлении, сообщили в министерстве обороны России. Кроме того, расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и взвод бригады "Азов"* около Клебан-Быка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Украинское командование усилило борьбу с беглецами в связи с резким увеличением случаев дезертирства среди мобилизованных в рядах ВСУ с начала августа, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.* запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035769487.html

https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035760714.html

https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035801116.html

https://ria.ru/20250816/trump-2035806228.html

https://ria.ru/20250816/zelenskij-2035808240.html

https://ria.ru/20250816/ekspert-2035819709.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, нато