https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035809861.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T17:57:00+03:00

2025-08-16T17:57:00+03:00

2025-08-16T17:57:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

россия

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 16 августа 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области, а также нанесли поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 665 самолетов, 283 вертолета, 77 659 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 598 танков и других бронемашин, 1 586 реактивных систем залпового огня, 28 581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 39 749 единиц автомобильной техники.

украина

россия

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, украина, россия, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика