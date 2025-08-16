https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035769382.html

ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила до 230 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила до 230 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу."Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, боевая бронированная машина "Новатор", 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что группировка "Запад" нанесла поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Осиново, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Среднее Донецкой Народной Республики.

