ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также так называемому иностранному легиону, противник потерял более РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также так называемому иностранному легиону, противник потерял более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и формированиям "Иностранного легиона", - говорится в сводке российского ведомстваУточняется, что поражение противнику было нанесено у Андреевки, Димитрова, Красноармейска, Муравки, Новоалександровки, Родинского и Удачного в ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США и два бронеавтомобиля Kirpi турецкого производства, пять пикапов, а также три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
