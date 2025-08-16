https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035768742.html

ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 16.08.2025

ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также так называемому иностранному легиону, противник потерял более РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T12:29:00+03:00

2025-08-16T12:29:00+03:00

2025-08-16T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

красноармейск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952239951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d0c4b1c8f833c6bfa445a09a44f338.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также так называемому иностранному легиону, противник потерял более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и формированиям "Иностранного легиона", - говорится в сводке российского ведомстваУточняется, что поражение противнику было нанесено у Андреевки, Димитрова, Красноармейска, Муравки, Новоалександровки, Родинского и Удачного в ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США и два бронеавтомобиля Kirpi турецкого производства, пять пикапов, а также три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф