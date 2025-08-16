https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035760714.html

Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.08.2025

Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

Подразделения "Южной" группировки ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2025

ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки операторами БПЛА 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск на окраине населенного пункта Клебан-Бык был обнаружен крупный опорный пункт противника, оборудованный крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что вражеская позиция была уничтожена точными ударами гаубицы 2А65 "МСТА-Б". В ходе досмотра обнаружены тела 11 военнослужащих ВСУ.

