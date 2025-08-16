https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035760714.html
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.08.2025
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:15:00+03:00
2025-08-16T11:15:00+03:00
2025-08-16T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035759688_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fd774af5b4bd71da214c0fa5a10b399.jpg
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки операторами БПЛА 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск на окраине населенного пункта Клебан-Бык был обнаружен крупный опорный пункт противника, оборудованный крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что вражеская позиция была уничтожена точными ударами гаубицы 2А65 "МСТА-Б". В ходе досмотра обнаружены тела 11 военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035759688_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5ab3f733e751df6295f924f536fe9b90.jpg
Уничтожение опорного пункта ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки ВС России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. Вражеская позиция была уничтожена точными ударами гаубицы 2А65 "МСТА-Б". В ходе досмотра обнаружены тела 11 военнослужащих ВСУ.
2025-08-16T11:15
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
МО РФ: бойцы "Юга" уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у Клебан-Быка в ДНР