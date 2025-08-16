Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 16.08.2025
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки операторами БПЛА 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск на окраине населенного пункта Клебан-Бык был обнаружен крупный опорный пункт противника, оборудованный крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что вражеская позиция была уничтожена точными ударами гаубицы 2А65 "МСТА-Б". В ходе досмотра обнаружены тела 11 военнослужащих ВСУ.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск на окраине населенного пункта Клебан-Бык был обнаружен крупный опорный пункт противника, оборудованный крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вражеская позиция была уничтожена точными ударами гаубицы 2А65 "МСТА-Б". В ходе досмотра обнаружены тела 11 военнослужащих ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
 
 
