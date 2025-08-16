https://ria.ru/20250816/sovetnik-2035778668.html
Советник Зеленского ответил на данные СМИ о воздушном перемирии
Советник Зеленского ответил на данные СМИ о воздушном перемирии - РИА Новости, 16.08.2025
Советник Зеленского ответил на данные СМИ о воздушном перемирии
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя сообщения СМИ, заявил, что не располагает данными о заключении предварительного соглашения о... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T13:54:00+03:00
2025-08-16T13:54:00+03:00
2025-08-16T13:54:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя сообщения СМИ, заявил, что не располагает данными о заключении предварительного соглашения о "воздушном перемирии" между РФ и Украиной. Ранее корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник заявил, что якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Мы ничего не слышали об этом", - написал Литвин в комментарии к публикации Кэрролла в соцсети Х. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035775452.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Советник Зеленского ответил на данные СМИ о воздушном перемирии
Советник Зеленского Литвин опроверг сообщения о воздушном перемирии с Россией